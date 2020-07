Trento. Quando un sito aggiunge qualità alla propria attività. www.cassacentrale.it è il sito di Cassa Centrale Banca premiato per la categoria “Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca” in occasione del 21° “Interactive Key Award”. Un premio di rilevanza nazionale, che va ad aggiungersi ai riconoscimenti ottenuti in questi anni, e che conferma la capacità del Gruppo nel conseguire performance brillanti, stando sempre al passo con l’evoluzione, anche digitale, del mercato.

I premi assegnati rappresentano un importante riconoscimento a livello nazionale in ambito creatività digital e mobile made in Italy, e hanno visto il coinvolgimento di web agencies di tutta Italia, agenzie di comunicazione, agenzie seo e sem, aziende, operatori e tutti i professionisti del web e mobile marketing. www.cassacentrale.it, oltre alla storia del Gruppo, racconta le attività, le radici, la vision, la mission e i valori dell’azienda e delle persone che ne fanno parte. Fortemente radicata nei principi del Credito Cooperativo, da generazioni vicino a persone, imprese e territori, Cassa Centrale Banca ha saputo evolversi e stare al passo con le esigenze di un mercato sempre più smart. Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidente Giorgio Fracalossi e dall’amministratore delegato Mario Sartori, sia riuscito a combinare al meglio tradizione e innovazione, contribuendo concretamente allo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali e creando un benessere da trasmettere alle generazioni future.

La cerimonia di premiazione di “Interactive Key Awards” è avvenuta per la prima volta in diretta streaming, rispettando le regole imposte dal Covid-19, sui canali Youtube e Facebook di Interactive Key Award. Una giuria di 40 esperti del web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e giornalisti del settore ha selezionato i vincitori. Sono stati presi in esame circa 200 progetti, suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli utenti.

“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento, – ha commentato Giuseppe Armani, responsabile marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che ha lavorato al progetto – il nostro sito non è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato ormai 4 anni fa, all’indomani dell’annuncio del progetto di creazione di un nuovo Gruppo Bancario guidato da Cassa Centrale Banca. Una sfida che abbiamo vinto sul campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla nuova identità. Questo premio va a tutti i Collaboratori di Cassa Centrale Banca, alle 79 Banche del Gruppo e al lavoro che insieme stiamo portando avanti, giorno dopo giorno.”