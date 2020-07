Dozza Imolese (BO). “Sotto le stelle di Dozza, Teatro Cabaret Canzone I Comici del Borgo” è iniziato alla grande. Dopo la “prima” del 2 luglio, il prossimo appuntamento è il 9 con ospite Andrea Poltronieri. Di fisso c’è solo il giorno della settimana, perché lo spettacolo è unico ogni sera, vista la presenza di un ricco cast a rotazione ed ospiti sempre diversi. L’idea e la regia del progetto sono di Davide Dalfiume, che vedremo anche nel ruolo di conduttore della kermesse, col coinvolgimento del collega Marco Dondarini. All’affiatato duo si è aggiunto il comico milanese Henry Zaffa, grazie alla frequentazione più che ventennale, ed a seguire il cast si è arricchito con importanti adesioni, tra cui molti comici già presenti nell’edizione teatrale invernale. Alcuni li rivedremo a rotazione in qualche serata, come “Rino Ceronte e Le non solo Miss”, Gian Piero Sterpi ed il musicista Leonardo Veronesi. Al cast fisso si aggiungeranno altri ospiti affermati, che saranno una novità dell’edizione estiva del Festival: Andrea Poltronieri musicista (9.7), il comico musicista Andrea Di Marco, volto noto di Zelig, Zelig 1 e Zelig Off (16.7); inoltre saranno presenti: il graficomico Alvalenti primo disegnatore comico a Zelig (23.7), lo storico duo bolognese Gemelli Ruggeri (30.7) e per ultimo Andrea Vasumi(6.8).

Giunto quest’anno alla sua seconda edizione, “Dozza sotto le stelle” è un format che, mantenendo intatte verve e brillante ironia, si ripropone con questa nuova formula per “bissare” il successo del 2019, inserendosi nel piano di rilancio culturale e turistico del Comune. Il Festival fa parte di “Bologna Estate 2020”, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica, ed è organizzato dal gruppo teatrale “Bottega del Buonumore”, con la direzione artistica di Davide Dalfiume, in collaborazione col Comune di Dozza e col supporto dell’Associazione musicale dozzese.

Quattro serate si svolgeranno nella Piazza Zotti nel centro del borgo di Dozza (2.7 – 9.7 – 23.7 e 30.7), nei giovedì 16.7 e 6.8 il Festival si trasferirà a Toscanella, in piazza Libertà, dove si esibiranno anche l’Associazione Pegaso ed altri. Inizio spettacolo ore 21.30. Entrata a offerta libera. La prenotazione è obbligatoria al numero 353.4045498. Per tutti gli spettacoli saranno rispettate le norme di sicurezza anticontagio: si deve indossare la mascherina, è vietato magiare o bere e all’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea che non dovrà superare i 37.5°C. Info: Ufficio Cultura 0542.678350; email: info@comune.dozza.bo.it; www.labottegadelbuonumore.it, spettacoli@labottegadelbuonumore.it, 335.5610895.