Imola. Lo stato maggiore di Emilia Romagna Coraggiosi scende al gran completo in quel di Imola per un’assemblea pubblica in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è per lunedì 3 luglio, ore 20.30, al centro sociale “La Tozzona” (via Punta 24).

Elly Schlein (vice presidente Regione Emilia Romagna), Vasco Errani (senatore eletto con Liberi e Uguali), Igor Taruffi (consigliere regionale) parteciperanno all’incontro imolese che ha l’obiettivo di presentare le linee politiche e lo schieramento locale di Coraggiosi in vista delle prossime elezioni amministrative di Imola, che li vedrà correre al fianco del candidato del centrosinistra Marco Panieri.