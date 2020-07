Imola. La scuola comunale di musica “Vassura-Baroncini” è pronta con la nuova proposta didattica e si appresta ad aprire le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2020-2021, nella consapevolezza dell’importanza del servizio che la struttura garantisce alla città da decenni, promuovendo la cultura musicale e l’opportunità educativa.

A causa delle restrizioni per l’epidemia Covid-19, l’accesso diretto alla scuola di musica è ridotto: pertanto a settembre non potranno essere organizzati i tradizionali Open Day, ma è comunque possibile informarsi sulle attività didattiche proposte dalla scuola attraverso un video appositamente predisposto, visibile collegandosi al canale YouTube della scuola, o scaricando il depliant dei corsi dal sito della scuola www.vassurabaroncini.it

Le iscrizioni degli allievi dell’anno scolastico appena terminato si riceveranno a partire da lunedì 20 luglio fino a venerdì 31 luglio, in due modalità: in primo luogo, inviando con una mail all’indirizzo sc.musica@comune.imola.bo.it il modulo di iscrizione compilato e gli allegati, scaricabili dal sito della scuola www.vassurabaroncini.it ; in secondo luogo, per chi non può iscriversi telematicamente, presentandosi di persona previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0542-602470, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

Mentre da lunedì 24 agosto a sabato 12 settembre sarà possibile, con le stesse modalità, accogliere le iscrizioni dei nuovi allievi.

Ricordiamo che al momento attuale, la normativa inerente lo svolgimento delle attività didattiche musicali consente di riprendere, pure con tutte le cautele e le misure del caso, tutte le attività ordinarie in presenza per le lezioni individuali e alcune di quelle collettive in base ai protocolli e alle indicazioni in merito definite dal Governo e dalla Regione.

Per ulteriori informazioni o aiuto nella compilazione del modulo di iscrizione è possibile contattare la segreteria della scuola allo 0542-602470 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 oppure via e-mail a sc.musica@comune.imola.bo.it