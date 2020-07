Imola. “Incontriamoci”, riprendono le iniziative nel cortile dell’associazione Primola di Imola (via Lippi 2/C). La prima serata è in programma venerdì 17 luglio. A partire dalle ore 18 spazio ad un’aperitivo “genuino” con musica e assaggi di specialità del territorio fino alle 21 (nel rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza personale).

L’azienda agricola “La Valle delle Albicocche”, con poderi nella Valle del Santerno e a Bagnacavallo, sarà presente con il suo mercatino di frutta e verdura e gestirà gli assaggi di frutta, in particolare melone (anche con prosciutto) e cocomero. “La piadina genuina” di Imola sfornerà le sue piadine ripiene ai mille sapori (tradizionali, vegane, kamut, farro, canapa). Vino e birra per una degustazione tipica. Il tutto in collaborazione con Primola e Cambiavento.

Il prossimo appuntamento venerdì 24 luglio, sempre dalle ore 18.