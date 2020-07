Imola. Chiuso durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, il mercatino di solidarietà del comitato di Imola di Croce rossa italiana ha riaperto i battenti in via Serraglio 12/B. L’entrata è coordinata dal personale Cri per garantire distanza di sicurezza e numero massimo di accessi contemporanei e per l’ingresso è necessario indossare la mascherina.

Al mercatino, che è aperto il lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, il mercoledì dalle 8.30 alle 12 e il venerdì dalle 14.30 alle 18, è possibile fare acquisti a prezzi davvero modici, o consegnare capi di abbigliamento, scarpe, libri e giocattoli.