Avete mai pensato di fare una “fotografia virtuale” che ritragga l’istantanea della vostra salute?

Da oggi esiste un servizio innovativo, che ha lo scopo di creare un percorso personalizzato per ognuno a domicilio o in studio medico .

“Pronto Dottore Come Sto?” è stato ideato da un medico e un infermiere per testimoniare il valore aggiunto del lavoro in equipe nell’interesse della salute dell’utente.

Roberto Brunori l’infermiere referente del progetto ci spiega che è una visita in cui il medico e l’infermiere valutano in maniera olistica, globale tutta una serie di aspetti che vanno dall’analisi della storia famigliare, all’esame obiettivo eseguito dal medico internista e/o pediatra, alla rilevazione degli indici di benessere, alla valutazione degli esami strumentali e di laboratorio fino ad identificare eventuali fattori di rischio.

In conclusione, specifica ancora il Referente, “È una visita articolata della durata di un’ora abbondante per la quale, nel giro di qualche giorno, al paziente verrà rilasciato un riassunto specifico per il Medico Curante che deve rimanere il punto di riferimento per il paziente. Questo servizio vuole essere un percorso integrativo, sostenendo sempre il rapporto col medico curante del SSN. Inoltre così il paziente potrà meglio indirizzarsi verso una scelta più consapevole ed assistita per la propria Salute” .

Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere anche i piccoli utenti, visto che nel team è coinvolto anche un Chirurgo Pediatrico.

Il prezzo? Con meno di cento euro (fatturati e detraibili) si può accedere a questo tipo di prestazione con varie articolazioni (dipende da quanti accertamenti integrativi il paziente desidera fare).

I medici e infermieri coinvolti tengono molto a questo progetto innovativo e hanno già riscontrato molto interesse nella popolazione, che mostra sempre maggiore apprezzamento a questi approcci olistici e personalizzati per la propria Salute.

(Per informazioni sul servizio e per prenotare una visita basta chiamare il 3924542040 dal lunedì al venerdì.)