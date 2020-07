Imola. Il Movimento 5 stelle organizza per giovedì 23 luglio alle 20.45 al centro sociale Zolino, all’aperto o al chiuso a seconda del tempo, la presentazione del libro “Protocollo contagio” alla presenza dell’autore Franco Fracassi. Sarà presente l’eurodeputata del M5s Sabrina Pignedoli.

“Protocollo contagio” è un libro di inchiesta, frutto di approfondite ricerche su fonti politiche ufficiali e su autorevoli fonti scientifiche e giornalistiche, ma anche sintesi di molte testimonianze autorevoli. È il primo libro al mondo le cui fonti sono state certificate con la tecnologia Blockchain. Il Movimento 5 Stelle di Imola e Franco Fracassi hanno voluto organizzare questo incontro perché è importante essere informati.

Franco Fracassi, giornalista dal 1988 è reporter investigativo e di guerra. Esperto di geopolitica e di comunicazione. Da diversi anni realizza inchieste su misteri italiani e internazionali. Ha lavorato per testate italiane e internazionali, anche come fotografo. È autore di 15 film-inchiesta, distribuiti in tutto il mondo, tra cui “Zero, inchiesta sull’11 settembre” e “The Summit”. Ha vinto il Nastro d’Argento e il Festival Eurasia. Ha scritto 16 libri, tra cui “Quarto Reich”, “Morte dei Paschi” e “Colpo di Stato”.