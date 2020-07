Castel San Pietro (Bo). Sempre più appassionante, coinvolgente e al tempo stesso rilassante, continua con un nuovo appuntamento venerdì 17 luglio il programma dell’Estate Castellana, organizzato in co-progettazione da Amministrazione Comunale e associazione turistica Pro Loco che propone camminate in compagnia “alla scoperta di percorsi inconsueti e sapori non scontati” e incontri all’insegna di cibo e cultura, insieme a ristoranti e attività del territorio, che sono stati fortemente penalizzati dal periodo di lockdown per l’epidemia da Covid-19.

La proposta di venerdì 17 è una suggestiva “Camminata a Liano: Montecastellazzo e i suoi calanchi”. Il ritrovo è alle 18 presso l’Osteria da Cesare a Liano. Si cammina per circa 3 chilometri e al termine si torna all’Osteria da Cesare, dove si potrà fare un gustoso aperitivo (con prenotazione obbligatoria e posti limitati).

Le camminate sono gratuite, i momenti enogastronomici sono facoltativi e a pagamento. E’ comunque obbligatorio prenotare e comunicare i nominativi di tutti i partecipanti, indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Per info sul programma, costi e prenotazioni: Associazione Turistica Pro Loco Castel San Pietro Terme APS – Via Ugo Bassi 19 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) – Tel. 051 6951379 – e-mail info@prolococastelsanpietroterme.it