Imola. Tenta di prendere slancio l’associazione Valori Comuni, dalla quale nascerà una lista in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 giugno. il 16 luglio è intervenuta sulla recente caduta di calcinacci da una finestra vicina all’orologio del Comune “ennesimo esempio di come il meraviglioso patrimonio di edifici storici del Comune e dei suoi cittadini sia stato per troppi anni lasciato a sé e non valorizzato”.

“Pianificazione e controllo per noi sono l’unico modo di tutelare i cittadini e la città – conclude l’associazione – siamo felici che fortunatamente la caduta di questo calcinaccio non abbia provocato danno a nessun passante. Questo è il lascito di 70 anni di potere consociativo”.