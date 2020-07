Imola, 19 luglio. Un nuovo caso sintomatico nel Circondario imolese si aggiunge a quello già rilevato il 15 luglio scorso. Per la la prima volta l’Emilia-Romagna è la regione più colpita in Italia con il maggior numero di casi positivi in un giorno.

Comportamenti probabilmente non più così virtuosi hanno portato la nostra regione al primo posto per i contagi. Oltre ai positivi definiti di ritorno (chi rientra dall’estro, ndr). La Lombardia, per la prima volta, ha numeri inferiori all’Emilia-Romagna. Anche il Veneto, al secondo posto con 48 casi, supera la Lombardia.

Nella nostra regione nessun nuovo decesso e 51 nuovi casi positivi, di cui 42 asintomatici. I guariti salgono a 23.638 (+19)

Effettuati 2.730 tamponi e 1.036 test sierologici. Sono 8 i ricoverati in terapia intensiva e calano quelli negli altri reparti. Sui casi attivi il 92% con sintomi lievi in isolamento a casa