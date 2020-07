Imola. In un momento molto difficile per l’intero mondo dello sport, e per contrastare le pesanti ripercussioni che i mesi di lockdown avranno su tutti i settori giovanili, le società imolesi Csi Clai e SportUp (affiliata Uisp) hanno deciso di unire le proprie forze e di dare vita a una squadra di pallavolo under 15 comune, la New Team.

L’obiettivo è quello di migliorare il livello di preparazione e di gioco di un gruppo di quattordici atlete che rappresenta il futuro della pallavolo cittadina. Csi Clai e Uisp sono due avversarie storiche nel mondo sportivo giovanile imolese, nonché le uniche due società cittadine che, terminata l’esperienza Famila, hanno preso parte a un

campionato nazionale.

Questa collaborazione, dunque, rappresenta un primo passo molto significativo nell’ottica di lavorare assieme nell’interesse di Imola.

Alla base dell’accordo, firmato dalla presidente di SportUp Paola Lanzon e dal presidente della Csi Clai Stefano Mongardi, c’è la fiducia reciproca nel lavoro di Edoardo Cavallo (SportUp) e di Luca Penazzi (Csi Clai), i due tecnici che già da martedì 23 giugno stanno allenando le ragazze che scenderanno in campo a novembre.

Il roster comprende Anna Albonetti (SportUp), Cecilia Baruzzi (Csi Clai), Bianca Benedetti

(SportUp), Giorgia Contoli (Csi Clai), Letizia Fazziani (Csi Clai), Nicole Ferretti (Csi Clai),

Francesca Fort (Csi Clai), Serena Frascari (SportUp), Sofia Lanzoni (Csi Clai), Giorgia Quattrini

(SportUp), Alessandra Sabbattini (Csi Clai), Giulia Simoni (SportUp), Gemma Tumidei (Csi Clai) e

Milena Turri (SportUp).

Al termine della stagione sportiva 2020/2012, Csi Clai e SportUp valuteranno se questa nuova collaborazione avrà portato –come immaginiamo– a un risultato positivo per queste atlete, e se varrà la pena estendere l’accordo ad ulteriori categorie.

Grazie a questa collaborazione, per entrambe le società, per gli allenatori e per le atlete la prossima stagione sportiva si presenta come un’occasione molto stimolante per far crescere la competitività della pallavolo cittadina.

(v.m.)