Così ha commentato il candidato sindaco del centrosinistra Marco Panieri la propria tappa alla Vivanderia di piazzale Lager Nazisti, il ristorante che fa capolino strategicamente fra l’Osservanza, l’autodromo e il centro. In questo tour elettorale a stretto contatto con la cittadinanza Panieri ha incontrato una sessantina di imolesi (nel rispetto delle regole del distanziamento vigenti contro il Coronavirus), giovani e anziani, imprenditori e studenti, parlando di diverse idee per il governo della città, cercando, durante questo inizio di campagna elettorale, ulteriori spunti tra le voci e gli sguardi dei presenti. A due mesi dal voto, gli incontri elettorali di Panieri sono oltre un centinaio, ma il giovane volto della sinistra imolese non ha affatto intenzione di tirare il freno.