Il 20 e 21 settembre, in contemporanea con le elezioni in sette regioni e circa duemila Comuni fra i quali Imola per fare un “election day” allo scopo di risparmiare soldi e limitare gli eventuali effetti da Coronavirus, si svolgerà pure il refendum su tutto il territorio nazionale per il taglio o meno del numero dei parlamentari. Essendo una riforma costituzionale, non serve il raggiungimento del quorum, ovvero del 50% più uno degli aventi diritto.

Dunque, i cittadini dai 18 anni in su saranno chiamati a votare per confermare o respingere la legge, cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle, che modifica la composizione delle Camere con il taglio di 345 poltrone: 115 in Senato e 230 alla Camera. Quindi al Senato rimarrebbero 200 senatori più quelli a vita, mentre a Montecitorio ne resterebbero 400. In tutto, 600 più quelli a vita, al massimo 5.

Facciamo un paragone con altri Stati: negli Usa ben più grandi dell’Italia, ci sono 435 parlamentari alla Camera e 100 al Senato, in totale 535, meno pure rispetto alla riforma chiesta dai grillini.

Se stiamo in Europa, la formazione delle Camere basse è fortemente legata alla dimensione demografica. Ne consegue che la Germania, Stato con la maggiore popolazione in Ue, attestata sugli 82 milioni, possiede la Camera più numerosa. Attualmente i deputati del Bundestag sono 709, numero variabile a causa del sistema elettorale previsto, e ciascuno rappresenta circa 117mila abitanti. Molti meno degli attuali 945 in Italia.

L’Assemblea Nazionale francese – che rappresenta una popolazione di 67 milioni di persone, si compone di 577 membri eletti, con un rapporto di un deputato per poco più di 116mila abitanti. Il Regno Unito, con il suo importante peso demografico di 66 milioni di abitanti, è saldamente al secondo posto per numero di deputati, 650. Sempre assai meno degli attuali 945 in Italia e nel caso transalpino pure meno dell’eventuale taglio referendario italico (600), mentre gli inglesi sarebbero un poco sopra a tale numero