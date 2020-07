che potrebbero essere usate per ospitare il terzo, dopo Monza e il Mugello, Gran Premio di F1 in questa stagione in Italia. In seguito, riunione serrata con i vertici di Formula Imola per alcune ore.

Se ciò, come probabile, accadrà la data dovrebbe essere quella del 4 ottobre, dunque i bolidi del grande Circus tornerebbero a Imola 15 anni dopo l’ultima vittoria di Michael Schumacher su una Ferrari nel 2006.

Il Commissario Straordinario al Comune Nicola Izzo si è recato in mattinata all’autodromo per fare un saluto e augurare a tutti buon lavoro.

(m.m.)