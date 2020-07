Castel del Rio. È ufficiale, l’ufficio postale è uno dei 3 su 70 che dal 27 luglio tornerà ad erogare regolare servizio. Orario pre-Covid come prima e quindi aperto tutti i giorni.

“L’impegno della Lega congiunto a quello dei cittadini e dell’Amministrazione – spiega il segretario della Lega sezione Valle del Santerno Fabio Morotti – hanno finalmente riportato alla promessa della riapertura. Siamo estremamente soddisfatti ed è con un pizzico di sano orgoglio che ringraziamo tutti i firmatari della petizione online e di quella cartacea. Per molte altre comunità la battaglia è ancora in corso ed è per questo che a loro va il nostro più grande in bocca al lupo”.