Imola. I Pearl Jam annunciano che il loro tour europeo prenderà ufficialmente il via a giugno e luglio 2021 e includerà due nuove tappe, quella al Pinkpop Festival e a Praga. L’unica data italiana, originariamente prevista il 5 luglio 2020, sarà riprogrammata il 26 giugno 2021 sempre all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. Per ulteriori informazioni, si può consultare la pagina: https://bit.ly/aggiornamento_biglietti

I possessori dei biglietti del Ten Club saranno avvisati via mail con tutti i dettagli. I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour europeo dei Pearl Jam è stato posticipato affinché gli show possano svolgersi in tutta sicurezza la prossima estate. La salute e il benessere dei fan della band, della crew e di tutto lo staff coinvolto continuano ad essere una priorità. Per maggiori informazioni sulle date e il tour, visitare la pagina ufficiale: www.pearljam.com