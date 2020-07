Imola. Molto probabilmente il chirurgo Romano Linguerri presenterà una lista piuttosto competitiva, per cercare di raccogliere i voti dei moderati, in appoggio al candidato sindaco del centrosinistra Marco Panieri in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Proprio in questi giorni si stanno predisponendo le ultime limature sul programma e sui candidati per il consiglio comunale.

E della partita dovrebbero fare parte, seppur senza simbolo, alcuni rappresentanti importanti di Azione (il partito che ha come leader nazionale Carlo Calenda, ndr). Fr queste, si fa il nome di Mara Mucci.

Intanto, mentre a Imola il simbolo di Italia Viva non sarà presente, a Faenza è già ufficiale che il simbolo del partito che ha come leader nazionale Matteo Renzi ci sarà in appoggio al candidato a sindaco del centrosinistra, e in particolare del Pd, Massimo Isola. Ma si parla di province e coordinatori diversi: Imola è sotto Bologna e Faenza sotto Ravenna.