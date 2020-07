Bologna. “La giustizia climatica come nuova cultura politica” è il tema di un incontro con Emanuele Leonardi, in dialogo con Marta Renda e Davide Uccellari, in programma giovedì 30 luglio chiostro del teatro Arena del Sole.

I movimenti per la giustizia climatica si sono presi il centro della scena politica nel corso di quello che gli storici ricorderanno come il 2019 ecologista. Il primo deflagrante effetto di questa “onda verde” è un mutamento importante della percezione collettiva.

Per gli appuntamenti nel Chiostro delI’Arena del Sole la prenotazione è obbligatoria a biglietteria@arenadelsole.it, indicando nome e cognome di tutti i partecipanti e rispettivi numeri di telefono. Nel Chiostro sarà attivo il servizio bar dalle ore 20.30.