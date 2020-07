Imola. Anche quest’anno i Musei civici di Imola propongono per l’estate 2020 l’iniziativa “Musei più aperti”, per vivere nei mesi estivi i loro spazi affascinanti e la loro la ricchezza, con aperture straordinarie e appuntamenti serali. Dopo un luglio che ha visto il pieno successo dell’inedito appuntamento a Palazzo Tozzoni “A lume di candela. Volti e gesti nella penombra”, tanto da rendere necessario aggiungere alle tre date in programma una ulteriore, per soddisfare le richieste pervenute, continua il programma dei Musei Civici di Imola per l’estate 2020 con le aperture straordinarie e gli appuntamenti al museo nel mese di agosto, grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Rocca protagonista “al tramonto”

Il mese di agosto viene dedicato ad uno dei monumenti più rappresentativi della Città di Imola, la Rocca sforzesca che entrerà anche a far parte del “Circuito dei Castelli dell’Emilia Romagna“, il progetto di promozione turistica realizzato dall’Apt Servizi in collaborazione con l’Ibacn (Istituto per i beni artistici culturali e naturali) regionale e l’Associazione dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. L’obiettivo è di mettere in rete i castelli della regione e creare un nuovo prodotto di promozione turistica trasversale al territorio emiliano-romagnolo. L’Apt ha invitato Imola ad entrare in questo circuito, un’importante opportunità di promozione turistica del nostro territorio e del patrimonio storico artistico.

Nello specifico, in agosto la Rocca sforzesca verrà raccontata con tre diversi appuntamenti, dal titolo “Rocca al tramonto – Itinerari tra Storia e Archeologia“, che ripercorreranno la sua storia. Ogni sera una guida accompagnerà il pubblico in una gradevole passeggiata tra le mura della fortezza che si concluderà nella torre più alta, da dove si gode una suggestiva veduta della Città di Imola al tramonto.

Si comincia giovedì 6 agosto dalle 18.30 alle 20.30, con “La forma del potere. La ‘nuova’ Rocca dei Riario Sforza”. Verrà raccontata l’ascesa e il declino della famiglia Riario Sforza attraverso le architetture della fortezza rinnovata: il potere, la passione, le lotte, e gli intrighi alla corte di Caterina, Signora di Imola, tra Quattrocento e Cinquecento.

Giovedì 20 agosto dalle 18.30 alle 20.30 appuntamento con “Una fortezza per la città. I primi secoli della Rocca”. Dalle origini della fortezza medievale alla dominazione degli Alidosi e dei Manfredi. Un percorso alla scoperta delle tracce nascoste della prima e più antica edificazione della Rocca, accompagnato dal racconto delle vicende storiche imolesi e del territorio tra duecento e quattrocento.

Infine, giovedì 27 agosto dalle 18.30 alle 20.30 spazio a “Echi di romanità tra le mura della fortezza”. I reperti archeologici esposti nel cortile del Soccorso testimoniano la ricchezza delle sepolture che a partire dalla metà del I secolo a.C. si affollavano lungo la via Aemilia nel tratto che dalla città di Forum Corneli procedeva verso Bononia. Monumenti grandiosi di ispirazione orientale sono ancora ricostruibili grazie a fregi, capitelli e finte porte fortunosamente salvatisi dalla distruzione che tra tardo antico e medioevo cancellerà gran parte degli edifici di età romana.

Modalità di visita

Saranno organizzati due turni di visita guidata per ogni appuntamento, il primo dalle 18.30 alle 19.30 e il secondo dalle 19.30 alle 20.30. Alla visita possono partecipare al massimo 20 persone per turno.

Ingresso gratuito previa prenotazione telefonando al 0542.602609 dal lunedì al venerdì 9-13 o inviando una mail a musei@comune.imola.bo.it, scrivendo nome e numero di telefono per ricevere conferma. E’ obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Aperture dei Musei civici

Altre aperture straordinarie sono previste alla Rocca Sforzesca nelle mattinate di sabato 1, sabato 8, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14, sabato 15, sabato 22 e sabato 29 agosto dalle ore 10 alle ore 13.

Restano in vigore anche nel periodo estivo le regolari aperture dei Musei Civici: Museo di San Domenico, Palazzo Tozzoni e la Rocca Sforzesca il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Modalità di visita dei Musei Civici sabato e domenica: l’accesso dei visitatori sarà di 10 persone ogni ora: sabato mattina e domenica mattina alle ore 10, 11, 12; sabato e domenica pomeriggio alle ore 15, 16, 17 e 18. Ogni domenica mattina nei tre Musei ingresso gratuito per i residenti a Imola.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e seguire il percorso di visita.

Mostre

Continua la mostra fotografica nel Museo di San Domenico, Ristorante San Domenico di Imola 1970-2020. Un percorso lungo 50 anni, in occasione del 50° anniversario di attività del Ristorante San Domenico. Le immagini fotografiche, esposte al piano terra del Museo, ripercorrono le tappe fondamentali, ritraendo gli chef Valentino Marcattilii e il nipote Massimiliano Mascia insieme a personaggi famosi tra attori, politici, amici che si sono susseguiti nelle sale del ristorante.

Modalità di visita della mostra: negli spazi della mostra gli ingressi saranno consentiti ad un massimo di 5 persone alla volta. Ingresso gratuito, non necessita di prenotazione.

Info e prenotazioni – Musei civici di Imola (via Sacchi 4) – tel. 0542.602609 – musei@comune.imola.bo.it