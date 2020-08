Imola. Ecco la lista del Movimento 5 stelle che appoggia il candidato sindaco Ezio Roi ex pretore ora in pensione con conoscenze giuridiche tali da non aver certo bisogno di consulenze in campo legale (al contrario della sindaca dimissionaria Manuela Sangiorgi da lunghi mesi fuori dal M5s, ndr) nel caso assai improbabile di una vittoria, e persona di forte onestà intellettuale.

Sono 19 i nomi dei grillini che hanno come capolista la già assessora alla Scuola Claudia Resta decisamente a favore di quella pubblica, seguita da Fabio Guadagnini, Luca Ghinassi, Grazia Zanetti insegnante di Lettere alle medie in Vallata, Luca Lelli, Claudio Frati già assessore a Bilancio e Personale, Agnese Colangelo, Massimo Vasselli storico dj delle notti imolesi e al mare in Romagna, Ermete Guerrini, Rita Biancoli, Franco Amato, Nicoletta Folli, Mauro Guidi, Gioi Carrelli, Silvia Zauli, Maurizio Ghini, Giovanni Bianconcini, Michele Cattani e Lucia Orsini

Venerdì 31 luglio, è stata deposita la documentazione per la presentazione della lista in vista delle imminenti elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Ringraziando il Comune per aver messo a disposizione i propri dipendenti comunali, il gruppo del M5S Imola invita i cittadini imolesi a recarsi già nella mattinata di sabato 1 agosto in piazza Matteotti 23 (locali ex Stato Civile di fianco al Dulcis dalle 9 alle 12 o anche al Borghetto (Piazzale ragazzi del ’99) piano ammezzato sempre dalle 9 alle 12 per firmare a favore della loro lista. Bisogna essere residenti nel Comune di Imola ed essere muniti di documenti di identità non scaduto.