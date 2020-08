Sono tre i ragazzi della Pallamano Romagna convocati dallo staff tecnico federale per la selezione nazionale under 16 di beach handball che si svolgerà ad Oderzo (TV) il giorno 8 agosto 2020. Gli arancioblu convocati sono Cristian Mengoli (classe 2005), Mirco Rinaldo (2005) e Luca Tondini (classe 2004), tutti facenti parte del promettente gruppo guidato da coach Simone Ferraresi.

Lo stage servirà per una prima selezione degli atleti a livello nazionale ed è considerato come il primo passo nella preparazione ai campionati europei di beach handball under 16 che si svolgeranno a Silvi Marina (Te) dal 27 al 31 settembre 2020.