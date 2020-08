Imola. Tutti per Panieri, ma ognuno per conto proprio. Dopo che una parte del mondo (ormai ridotto ai minimi termini) socialista ha dichiarato la sua presenza la fianco di Romano Linguerri in “Imola riformista”, ora l’associazione “Il Socialista” e il Circolo “Avanti Imola” comunicano che alle prossime elezioni amministrative appoggeranno la lista “Imola Coraggiosa”.

“L’ incertezza dimostrata dal partito socialista di presentare autonomamente il proprio simbolo e un’alleanza politica politica ingiustificabile anomala non ci vedrà comunque disimpegnati in queste elezioni importanti per la nostra città – si legge nel comunicato -. Il lavoro adeguatamente retribuito, i diritti dei lavoratori, la difesa della sanità pubblica, della scuola pubblica e i diritti individuali nonché la ripubliccizzazione di alcuni servizi municipali sono le ragioni del nostro impegno di sempre. Per questo sosterremo con forza la candidatura di Marco Panieri a sindaco e saremo presenti nella lista di ‘Imola Coraggiosa’ a cui ci accomunano le battaglie per il lavoro e l’ambiente. Andrea Pancaldi geometra e consigliere nazionale del Psi candidato nella lista insieme a tanti compagni socialisti, a partire dall’ ingegnere Raffaele Picaro, saranno impegnati, con la loro esperienza, a dare il proprio contributo a sostegno alla lista Coraggiosa”.