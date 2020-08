Toscanella (Dozza – Bo). Nel cartellone di Bologna Estate 2020 rientra il festival “Sotto le stelle di Dozza – I comici del Borgo”, organizzato dal Gruppo Teatrale Bottega del Buonumore, con la direzione artistica di Davide Dalfiume. Prossimo appuntamento giovedì 6 agosto, in piazza Libertà nella frazione di Toscanella. Le serate precedenti hanno già riportato in auge la tradizione della grande comicità italiana, che ha le radici nella commedia dell’arte e attraverso i secoli arriva al cabaret moderno, un genere di spettacolo che nel nostro territorio era trascurato da tanti anni. Ricco il cast della serata finale: si esibiranno l’ideatore del festival, direttore artistico e comico Davide Dalfiume, Marco Dondarini, il comico milanese Henry Zaffa e il musicista Leonardo Veronesi accompagnato al violino da Silvia Marcenaro e alla chitarra da Eugenio Cabitta. Ospite sarà il comico forlivese Andrea Vasumi, tra le migliori promesse del cabaret italiano: nei suoi spettacoli porta in scena monologhi sull’attualità e sul rapporto uomo – donna. L’interazione e l’improvvisazione sono il suo punto di forza.

Lo spettacolo inizia alle 21.30. L’entrata è a offerta libera, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 353.4045498. L’ingresso è consentito solo con la mascherina. Si ricorda il divieto di consumo di cibo e bevande all’interno dell’area. Info: www.labottegadelbuonumore.it