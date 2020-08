Imola. “Imola coraggiosa” si presenta con una conferenza stampa a cui hanno preso parte Laura Pasquali, candidata di Coraggiosa per il territorio imolese alle ultime regionali, Anna Pariani, di Articolo 1, Igor Taruffi, coordinatore regionale di Emilia-Romagna Coraggiosa, e alcuni dei candidati in lista, Elisa Spada, Filippo Samachini, Pierpaolo Di Canto, Rita Soccorsi.

Imola Coraggiosa alle prossime elezioni si schiera a fianco del candidato sindaco Marco Panieri del Pd e raccoglie in sé, come ha precisato Anna Pariani, “tutte le forze della sinistra in modo unitario e nuovo”, per dare a Imola, ha specificato Laura Pasquali, “la stessa opportunità che Coraggiosa ha dato alle regionali, opportunità di cui Imola ha estremo bisogno dopo questi anni difficili”.

Laura Pasquali si è richiamata fortemente a Elly Schlein, che “ha messo la sua capacità di visione, la sua intelligenza, la sua competenza e il suo coraggio a disposizione di un progetto nuovo costruito su ideali e valori di uguaglianza, ecologia, femminismo e tutela dei diritti”.

La lista che verrà presentata dopo ferragosto sarà, secondo il metodo di Coraggiosa, una lista giovane e innovativa, formata principalmente da persone che non si sono mai candidate prima e che sono competenti e impegnate nella partecipazione e nelle attività.

Tra le attività di “Coraggiosa” dei prossimi giorni: 3 webinar, il 6 agosto quello sulla necessità imprescindibile di rilanciare la cultura, il 7 agosto webinar sulla transizione ecologica, l’11 agosto sulla scuola educante e inclusiva. Il 9 agosto, alle 18, si terrà nel parco dell’Osservanza un “Aperitivo Coraggioso” di autofinanziamento e viene anticipata un’iniziativa per il 4 settembre alla presenza di Elly Schlein.

Igor Taruffi ha concluso rimarcando il successo di Coraggiosa alle regionali e la soddisfazione di avere liste Coraggiose in tutti i comuni dell’Emilia Romagna che vanno alle amministrative, ricordando come questa si preannuncia come una “campagna difficile e quindi una sfida alta da correre con impegno e partecipazione”.