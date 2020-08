Imola. “Serietà, tante competenze, passione vera, umiltà e nessuna presunzione, ascolto e spirito di servizio” così il capolista Fabrizio Castellari ha presentato la lista dei 24 candidati del Partito democratico al consiglio comunale. Accanto a lui nella conferenza stampa il candidato sindaco Marco Panieri, la segretaria pro tempore Francesca Marchetti e un folto gruppo di candidati.

“Una squadra che mette al centro le persone e che rappresenta il territorio imolese dalle frazioni al centro storico, dalla sanità alle piccole realtà commerciali – ha affermato Marchetti -. Come Partito Democratico abbiamo la responsabilità di rappresentare quel 40% di elettorato che alle scorse regionali ha creduto nel nostro progetto e abbiamo l’obiettivo di guardare al futuro insieme alla comunità imolese, rilanciando il territorio e rendendolo competitivo. Una squadra che ha come capolista Fabrizio Castellari e che rappresenta un 55% di donne”.

“Sono molto onorato di far parte di questa bellissima squadra – ha commentato il capolista Castellari -. Ritrovo in Marco Panieri quell’entusiasmo autentico che provai anch’io quando entrai per la prima volta al servizio della Amministrazione di Imola. Sono certo che Marco farà bene, è la persona giusta per guidare la nostra città. Così come credo farà bene questa squadra, che è competitiva e forte. Che tiene assieme esperienza e rinnovamento. Vorrei che gli imolesi guardassero i volti di ognuno di noi e potessero dire: ‘di questa squadra mi posso fidare’. Ad Imola vogliamo garantire un ruolo strategico che le spetta nella dimensione metropolitana e regionale. Nel nostro programma puntiamo sul lavoro e più attenzione alle imprese, su un welfare che affronti le nuove fragilità sociali, su investimenti, più manutenzione e cura del territorio, dal centro storico alle frazioni. Vogliamo il rilancio dell’università e della cultura quali motori di sviluppo e innovazione. Imola è una comunità davvero straordinaria e noi faremo tutto il possibile per accompagnarla e farla crescere”.

I candidati

CASTELLARI FABRIZIO, classe 1969, architetto, impegnato nell’associazionismo culturale e sociale, già vicesindaco Circolo Pd Colombarina – Capolista.

BARACCANI MAURO, 1963 commerciante, Circolo Pd Piazza Romagna.

BARBIERI DALIA, 1993, laurea triennale in Agraria laureanda alla Magistrale, Impiegata in una azienda meccanica, giocatrice di pallavolo, impegnata nel comitato di gestione della “Festa Agricoltura” di Sesto Imolese e nel doposcuola parrocchiale, Circolo Pd di Sesto Imolese – Spazzate Sassatelli.

CAVINI SIMONE, 1971, laurea magistrale in Scienze infermieristiche, Coordinatore della piastra emergenza ( con coordinamento diretto del pronto soccorso) presso ospedale di Imola.

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA (detta Fru), 1990, laurea magistrale in Economia, impiegata nelle risorse umane, impegnata nell’associazionismo giovanile- culturale, già consigliera comunale, Circolo Pd Colombarina.

DE VERIDICIS ANNA PIA (detta Anna), 1997, laurea triennale in Scienze politiche sociali ed internazionali con Master alla Bologna Busness School in Gestione del patrimonio, impegnata nell’ambito del volontariato di tutela dell’ambiente, Circolo Pd Piazza Romagna.

FIUZZI STEFANO, 1943, docente di Pianoforte e Prassi esecutiva su strumenti storici presso la Fondazione Accademia internazionale “Incontri con il Maestro” di Imola e da molti anni ricopre il ruolo di Visiting professor presso il RNCM di Manchester.

FOSCHI MARIO, 1958, agricoltore, vicepresidente cantina dei Colli imolesi.

FRANCESCHELLI CLAUDIO, 1978, perito meccanico, impiegato tecnico presso ufficio tempi e metodi presso azienda metalmeccanica imolese, impegnato nell’associazionismo sportivo e nell’ambito dei comitati genitori di diverse realtà scolastiche, Circolo Pd Cappuccini.

GAMBI GIACOMO, 1991, Avvocato, impegnato nell’associazionismo per la promozione della legalità e contrasto alle Mafie e nel volontariato sociale, consigliere comunale uscente, Circolo Pd Pedagna.

GUALANDI BRUNA, 1959, laureata in Economia, già dirigente comunale, componente del direttivo dell’Anpi.

LAFFI LISA, 1981, laureata in Conservazione dei Beni Culturali, insegnante di Lettere presso la scuola secondaria di primo grado Orsini, autrice di saggi, commedie teatrali e romanzi, impegnata nel volontariato sociale.

MAMBELLI JURI (detto Mambo), 1984, diplomato, commerciante presso l’azienda “Il Trovatore” tipicità italiane, socio fondatore di Ilab – laboratorio imolese, impegnato a sostegno dell’associazionismo sociale e sportivo dilettantistico e con un passato da calciatore professionista.

MANARESI SONIA, 1966, professoressa di Scienze presso Istituto Alberghetti, impegnata nel volontariato, già consigliera comunale, Circolo Pd Pedagna.

MINGUZZI MARINELLA, 1960 , dipendente Clai, Circolo Pd Pedagna.

PAGLIARDINI MIRELLA, 1951, laureata in Pedagogia, maestra in pensione, impegnata nel volontariato sociale, Circolo Pd Piazza Romagna.

RAFFINI PIERANGELO, 1961, imprenditore digitale e nell’ambito dell’innovazione, impegnato nell’associazionismo culturale, già con esperienza da assessore, Circolo Pd di Ponticelli.

RICCI CECILIA, 1996, laureanda in Giurisprudenza, impegnata nell’associazionismo cattolico, componente della Banda Musicale città di Imola.

RIVIELLO CHRISTAIN, 1977, laurea in Tecnologia del legno, professionista ed artigiano nel settore arredamento, impegnato nel volontariato, circolo Pd Sesto Imolese- Spazzate Sassatelli.

SORBELLO CHIARA 1988, avvocatessa, impegnata nell’associazionismo Intercultura Imola e nell’associazionismo Imprese e professionion master di specializzazione si occupa di diritto di famiglia, cresciuta e formata nel volontariato cattolico.

SPADONI DANIELA, 1968, avvocatessa, plurilaureata e consigliera comunale uscente, Circolo Pd di San Prospero.

TAMPIERI LUANA, 1986, laureata in Economia e Gestione aziendale, imprenditrice agricola, impegnata nell’associazionismo agricolo e di progetti a sostegno delle donne.

TROTTA MARIA LORENA, 1995, laureata in Giurisprudenza, impegnata nel mondo dell’associazionismo sociale, Circolo Pd Pedagna.

VISANI ROBERTO (detto Stino), 1967, Farmacista a Sasso Morelli, già vicesindaco e presidente della conferenza Territoriale e Sociale Sanitaria Imolese, Capogruppo uscente. Circolo Pd Sasso Morelli.