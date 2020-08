Dozza (BO). Dopo il successo di “Sotto le stelle di Dozza – Teatro Cabaret Canzone I Comici del Borgo”, arriva il cinema all’aperto. Anche quest’anno sono confermati i consueti quattro appuntamenti, ricompresi nel progetto circondariale “Cinema in Tour 2020”: si tratta della nota rassegna di cinema itinerante giunta alla 7ª a edizione, che propone 33 proiezioni nei Comuni del Circondario Imolese.

Per il Comune di Dozza le quattro visioni si terranno, come nelle scorse edizioni, in piazza Libertà nella frazione di Toscanella; l’orario di inizio è previsto per le h 20.45, le date sono: venerdì 14 agosto, 21 agosto, 4 settembre e 11 settembre.

“Le tempistiche e l’organizzazione della rassegna sono state modulate a seguito dello stato emergenziale, e conformate in base alle attuali disposizioni normative Covid-19 – afferma Giuseppe Moscatello, vicesindaco di Dozza -. La proposta cinematografica è una selezione di titoli adatta a tutti, con particolare attenzione alle famiglie: questa è la tipologia di pubblico più numerosa in questi anni, che ha contribuito a rendere piazza Libertà uno dei luoghi più partecipati dell’intera rassegna. Le proposte culturali, così declinate, sono al contempo motore economico per le attività limitrofe a piazza Libertà; questa formula è ancora più preziosa in questo difficile periodo legato al Covid-19.”

“Il primo titolo proposto, in proiezione venerdì – conclude Moscatello – è Non ci resta che vincere, un film di Javier Fesser sulla diversa abilità, che con grande delicatezza e rispetto è capace di divertire, commuovere e far riflettere. Seguiranno Oceania, Abel il figlio del vento e I Primitivi: opere di intrattenimento intelligente, in grado di veicolare contenuti importanti nel segno dell’avventura e del divertimento.”

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. L’ingresso è libero. A causa delle disposizioni anti Covid-19 la disponibilità di posti è limitata: le modalità di prenotazione e di partecipazione sono consultabili sul sito istituzionale e sulla pagina FB del Comune di Dozza.

Il programma

14 AGOSTO: “Non ci resta che vincere”

21 agosto: “Oceania”

4 SETTEMBRE: “Abel e il figlio del vento”

11 settembre: “I Primitivi”