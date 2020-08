Imola. Acer e Forze dell’ordine sono intervenuti in viale Andrea Costa a Imola per liberare un alloggio occupato abusivamente. “Con questo ulteriore intervento azzeriamo le occupazioni abusive a Imola e continuiamo l’attività rigorosa di contrasto ad ogni forma di illegalità e di uso improprio degli alloggi” hanno dichiarato all’unisono Alessandro Alberani, èresidente di Acer Bologna e Fabiola Salucci, consigliera di amministrazione di Acer. Le operazioni di sgombero si sono svolte senza tensioni particolari. L’alloggio è stato messo subito in sicurezza con i dispositivi anti-intrusione e dopo il ripristino sarà assegnato agli aventi diritto.