Imola. Ciò che non è stato fatto nelle precedenti legislature, lo fa oggi un Commissario straordinario. Parliamo dei lavori di manutenzione del parco Acque Minerali di Imola, da tempo abbandonato a se stesso con varie zone degradate.

L’intervento fa parte di un finanziamento di circa 350 mila euro destinati anche a mettere in sicurezza dei ponti contenuto in una delibera di assestamento di bilancio adottata dal Comune nei giorni scorsi.

In particolare, la delibera conferma il finanziamento di 250 mila euro per il rifacimento del ponte in cemento armato lungo via Ponticelli Pieve, di quello in muratura sempre lungo la stessa strada e di quello su via Rondanina e ha inserito un finanziamento di 99 mila euro per la manutenzione straordinaria del parco delle Acque Minerali.

Rifacimento dei tre ponti

La delibera conferma la cifra di 250 mila euro per il rifacimento del ponte in cemento armato lungo via Ponticelli Pieve, di quello in muratura sempre lungo la stessa strada e di quello su via Rondanina.

Ricordiamo che nel febbraio scorso, dopo gli specifici sopralluoghi effettuati nel dicembre precedente, sono stati effettuati gli interventi temporanei per la messa in sicurezza dei tre manufatti, finalizzati a garantire la massima tutela dei cittadini. Dopo questa prima fase, attualmente è in corso la seconda fase, sempre gestita da Area Blu, finalizzata alla progettazione della sistemazione definitiva dei tre manufatti con il loro rifacimento.

Al momento Area Blu sta predisponendo la documentazione necessaria, compresa l’acquisizione delle autorizzazioni dagli enti coinvolti per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine della definizione del progetto esecutivo dei tre ponti, che permetterà poi l’affidamento dei lavori.

Manutenzione straordinaria del parco delle Acque Minerali

Il Comune ha inserito nella delibera di assestamento di bilancio un finanziamento di 99 mila euro, che in precedenza non era previsto, finalizzato alla manutenzione straordinaria del Parco delle Acque Minerali, secondo un progetto redatto da Area Blu.

Si tratta di uno dei luoghi di Imola più strettamente connessi alla storia della città ed al vissuto di ogni cittadino, che lo accompagna in tutto il corso della vita, fin da bambino.

In termini pratici la sua complessità ambientale e il suo intenso utilizzo generano una usura del luogo (arredi, percorsi, aiuole, staccionate, ecc.) ed una inevitabile elevata aspettativa nella sua rispondenza ad esigenze che si evolvono insieme alla città ed ai suoi abitanti. Un esempio per tutti è la consistente crescita dell’utilizzo di mountain bike, che mal si concilia con la conservazione dei percorsi pedonali, delle ripide scarpate sabbiose del Monte Castellaccio e di una fruizione più meditativa di un’area che, tutto sommato, ha dimensioni piuttosto limitate. Se poi aggiungiamo che anche gli alberi, alla fine, invecchiano è facile comprendere come anche un ambiente che pare una invariante del tessuto cittadino, necessiti di manutenzioni straordinarie o di restyling.

In questo senso l’ultimo rilevante intervento fu fatto nel 1999 e comportò una complessiva riorganizzazione degli spazi che resero sicuramente il Parco più fruibile e idoneo ad un utilizzo al passo con i tempi.

Da allora è stata fatta praticamente solo manutenzione ordinaria (sfalci, potature, abbattimenti di alberi instabili o secchi, sostituzione di arredi, ecc.) e qualche intervento appena più incisivo (ripristino della rete scolante, rifacimento di percorsi con scalinate rustiche, staccionate, ecc.) finalizzato a mantenere una fruibilità costante e diffusa del Parco.

Oggi è giunto il momento di intervenire con una manutenzione straordinaria per migliorare l’utilizzo di questo storico polmone verde imolese.