Castel San Pietro Terme (BO). All’Arena comunale di Castel San Pietro Terme arriva l’irriverente e coinvolgente comicità di Francesco Giorda in “Live show” (recupero della rassegna “Risate al Cassero” 2019-20). Appuntamento martedì 18 agosto alle ore 21.15.

Uno spettacolo che fa da controcanto al talk-show televisivo, un incontro tra l’esperienza di 15 anni di teatro di strada e la passione per la comicità sottile e sagace sullo stile classico dello stand-up anglosassone, dove tutto è live e accade “qui e ora”: il pubblico viene tirato in ballo su questioni scottanti e imbarazzanti, senza mezzi termini, con battute feroci e irriverenti. Un artista a tutto tondo con una dote unica, frutto della lunga carriera sotto i riflettori: quella di interpretare la sensibilità del pubblico e di farsi seguire, appassionandolo, in tutti i suoi “voli pindarici”.

Francesco Giorda, attore comico, artista di strada, presentatore, giocoliere, animatore con all’attivo più di dieci anni di esperienza in festival e piazze di tutta Europa. Ha partecipato e coordinato il “Circo per l’Estate”, programma tv su Rete 4 ed è stato presentatore in numerose manifestazioni ufficiali.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10 euro. Prenotazione obbligatoria ai numeri: 377 9698434 dopo le ore 16,30, oppure 335 5610895. Info: www.labottegadelbuonumore.it.

A causa delle normative sul contenimento del contagio da coronavirus, è necessario fornire il proprio nominativo all’atto della prenotazione del posto. E’ inoltre necessario mantenere la distanza di sicurezza di un metro dagli altri spettatori e indossare la mascherina fino al posto assegnato. I congiunti potranno sedere vicini.

La serata di martedì 18 è la terza delle quattro in programma nella rassegna teatrale organizzata dal gruppo teatrale “Bottega del buonumore”, con la direzione artistica di Davide Dalfiume. L’ultimo appuntamento sarà martedì 25 agosto alle ore 21,15 con “La comicità migliore amica dell’uomo” che vedrà in scena lo stesso Davide Dalfiume insieme ai corsisti di Università Aperta di Imola nell’anno accademico 2019-20.

Il calendario di eventi all’Arena prevede oltre 40 appuntamenti da luglio a settembre (programma completo su www.cspietro.it). In caso di maltempo concerti e spettacoli teatrali sono annullati, mentre le proiezioni dei film si tengono comunque al Cinema Jolly in via Matteotti 99.

Teatro comunale Arena – viale dei Ciliegi – zona Stadio comunale – Info: Ufficio Cultura tel. 051.6954112 – www.cspietro.it – pagina FB del Comune.