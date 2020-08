Castel San Pietro Terme (BO). L’associazione Buonumore walking – Polisportiva Gito organizza la prima edizione di SocialRunVirtual, originale iniziativa che coniuga attività fisica e sostenibilità sociale, in collaborazione con Bean united – The social coffee company e con il patrocinio di Comune di Castel San Pietro Terme e dell’Osservatorio nazionale miele. Il 100% del ricavato andrà infatti al Progetto Embrace per i bimbi in Burundi.

“Dove e come vuoi, sei libero di inventare la tua SocialRunVirtual – spiegano gli organizzatori -. Venerdì 21 agosto, con qualsiasi condizione meteo, rispettando le normative Covid-19, indossa la t-shirt SocialRunVirtual prima edizione, parti alle 6, corri, cammina, fai attività fisica, percorri 6 km, scatta la foto di partecipazione e pubblicala nell’evento su facebook scrivendo #socialrunvirtual. Tutti possono partecipare, i posti sono illimitati”.

Per iscriversi, basta prenotare la T-shirt SocialRunVirtual prima edizione, in uno dei seguenti luoghi:

– Libreria Atlantide in via Mazzini 93, Castel San Pietro Terme;

– Marina e Jessica acconciature in via Cavour 26, Castel San Pietro Terme;

– Orologeria F.lli Santini in via Gramsci 18/a, Castel Guelfo;

– Gioielleria F.lli Santini in via Libertà 116, Medicina;

– Arlecchino Bar Ristorante in via della Repubblica 23, Castel San Pietro Terme;

– Supporti Grafici in via Viara 2100, Castel San Pietro Terme;

– Lo Spuntino dal Fornaio in via Avogadro 15,Castel San Pietro Terme;

– Buffetti in via Repubblica 16/b/c, Castel San Pietro Terme;

– Auser in via Mazzini 37/41, Castel San Pietro Terme.

Con un’offerta di 12 euro si riceverà la t-shirt dell’evento e un vasetto da 500 grammi di miele offerto dall’Osservatorio nazionale miele. La consegna avverrà nel luogo dove è avvenuta la prenotazione.