Brisighella (RA). “Asya natural week – Quando l’Anima cerca la Bellezza” è il titolo di un workshop che si terrà dal 4 al 6 settembre al Relais Borgo Rossi, via Purocielo 3, frazione San’Eufemia di Brisighella.

Il progetto Asya nasce da un’ìdea di Donatella Donati, terapeuta esoterico ed erborista operante da oltre vent’anni nel mondo della fitoterapia e dello yoga, “per promuovere e stimolare sensibilità e consapevolezza nuove, valorizzando le preziose risorse di cui, ciascuno di noi come essere umano, dispone”.

Tutto questo in una vacanza, immersi nei boschi dell’appennino romagnolo, “per imparare a prendersi cura di sé, nella semplicità di una vita sana. Giornate attivamente orientate al benessere, per offrire a tutti la possibilità di conoscere specifici prodotti erboristici antiossidanti; l’insegnamento della pratica attenta dell’esercizio yogico e dei 5 tibetani, entrambi orientati secondo ritmi naturali che modellano in maniera profonda i nostri corpi fisici; le indicazioni per un’alimentazione composta da cibo vivo e carico di vitalità che nutre per analogia specifici distretti del nostro corpo; l’uso consapevole dell’energia dell’acqua e del sole che ci nutrono di prana e ci mantengono vitali e forti”.

Per diventare “Medico di te stesso” perché “la nostra vera ricchezza sgorga dalla Natura, fonte inesauribile d’armonia e bellezza”.

Per ulteriori informazioni: https://www.calicidiluce.it/asya/

Programma del worshop

Venerdì 4 settembre

17.00-18.30 registrazione e accoglienza

19.00-20.00 pratica dei 5 tibetani

20.00 «il cibo che cura»: cena con breafing”

Sabato 5 settembre

7.30- 8.30 yoga al risveglio

8.30- 9.30 «colazione del borgo» con breafing

10.00-11.30 incontro antiox

11.30-12.30 piccolo momento di consapevolezza

12.30-14.00 «il cibo che cura»: pranzo con breafing

14.00-16.00 piccolo momento di consapevolezza

16.00-17.00 pranayama nel bosco

17.00-18.00 pausa e merenda 18.00-19.00 pratica dei 5 tibetani

20.00-21.00 «il cibo che cura»: cena con breafing”

Domenica 10 settembre

7.30- 8.30 yoga al risveglio

8.30- 9.30 “colazione del borgo” con breafing

10.00-11.00 lezione frontale antiox

Pasti a tema antiox, a base di cibi vegetariani/vegani

Quota di partecipazione

Worshop € 220,00 (formazione+pasti)

All inclusive € 369,00 (formazione+pasti+pernottamento c/o relais)