Imola. A causa dell’emergenza coronavirus anche il Comitato Sao Bernardo ha dovuto fermare le sue iniziative e gli eventi che erano stati programmati per supportare i progetti in essere in Brasile e Senegal. Ora si riparte con una “Salsicciata di beneficienza”, in collaborazione con “Restauro Osservanza”, un modo per ritrovarsi dopo tanto tempo e per tornare a parlare e ad aiutare i progetti del’associazione.

Appuntamento domenica 30 agosto, dalle ore 18, nell’ex orto dei frati dell’Osservanza. “Oltre al piacere di incontrarci gusteremo insieme una golosa salsicciata cucinata in loco da Marino di Poggiopollino, ciambella, vino, bibite e tanti amici. Il luogo in cui ci incontreremo è molto suggestivo : l’ex orto dei frati dell’Osservanza. Sarà un pomeriggio solidale da trascorrere in città ma all’ombra degli antichi alberoni dell’orto, nel verde e nella tranquillità a km zero”.

Per informazioni e adesioni: tel. 0542.27129 – comitatosaobernardo@libero.it.