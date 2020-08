Ogni mese i librai di Atlantide selezionano romanzi e gialli da segnalare ai lettori, “con l’intento di condividere le emozioni che queste novità ci hanno trasmesso, per mettere in evidenza i libri che secondo noi meritano di sopravvivere ad una industria culturale spesso esuberante”. Questa volta tocca ai thriller, i migliori degli ultimi mesi del 2020, secondo Atlantide.

Florencia Etcheves, Scomparsa, Marsilio

Una ragazza scomparsa, un caso archiviato, un gruppo di ragazze diventate adulte, una collezionista di necrologi… Un giallo ben congegnato in salsa sudamericana (anzi, argentina) capace di portarci a contatto con la natura del male, rivolto in questo caso verso i le donne.

Graeme Macrae Burnet, La scomparsa di Adele Bedeau, Neri Pozza

Un raffinato noir francese denso di atmosfera e dai toni “Simenoniani”, con quel ristorante dimesso, poco invitante, e quei clienti fissi ad osservare le forme generose della cameriera. La tipica vita di provincia!

Ricardo Piglia, Soldi bruciati, Sur

Definito dall’autore “la versione argentina di una tragedia greca”, Soldi bruciati è ispirato a una storia vera, quella della sanguinosa rapina a un furgone portavalori avvenuta nel 1965 a Buenos Aires.

Jean Luc Bannalec, Risacca Bretone – Il secondo caso del commissario Dupin, Beat

Cornice suggestiva, quella bretone, per le indagini del commissario parigino Dupin, alle prese con il carattere non semplice dei locali…

Brenda Novak, Un debito di sangue, Harper Collins

Per più di un anno, Sebastian Costas ha cercato di scoprire la verità dietro l’omicidio della sua ex moglie e di suo figlio. Nonostante le prove dicano il contrario, infatti, è convinto che il secondo marito della donna, un poliziotto, abbia commesso entrambi i delitti e che poi abbia inscenato la sua stessa morte, così segue le sue tracce fino a Sacramento. Ed è qui che conosce Jane Burk. Brenda Novak ci regala un’avventura mozzafiato, un intrigante gioco di specchi, in cui preda e cacciatore si confondono, fino all’ultimo respiro.

Julie Mayhew, L’isola di Lark, Corbaccio

“Un thriller ipnotico e profondo che affronta il tema universale del predomino maschile sulle donne, sul loro corpo, le loro azioni, il loro destino”, The New York Times

Garcia Saenz De Urturi, Il silenzio della città bianca, Piemme

Un thriller ipnotico dalla trama sorprendente che ha conquistato il pubblico spagnolo,. Un serial killer geniale e ferocemente schematico. Un poliziotto anarchico che non segue le regole. Una corsa contro il tempo e contro la logica nelle strade di una città bellissima e tragica, Santiago de Compostela.

Emanuela Valentini, Le segnatrici, Piemme

Di nuovo l’appennino emiliano è lo sfondo per un originale confronto con le antiche tradizioni del luogo “Emanuela Valentini intreccia, attraverso un’idea sorprendente, il misticismo della montagna con i tormenti dell’infanzia” (Paola Barbato)

Fausto Vitaliano, La mezzaluna di sabbia, Bompiani

Con una lingua ricca di sfumature e una prosa soffusa d’ironia, sullo sfondo di una Calabria divisa tra degrado e bellezza, Fausto Vitaliano dà vita a un noir pieno di umanità e a un personaggio che, guardando la morte negli occhi, mantiene un tenacissimo amore per la vita.

William Goldman, Il maratoneta, Marcos y Marcos

William Goldman ha scritto il romanzo, poi ne ha tratto la sceneggiatura per John Schlesinger che ha girato il celebre film con Dustin Hoffman e Laurence Olivier. Ne è uscito un thriller potente sulle possibilità per un uomo buono di sopravvivere in un mondo ostile. Il più grande successo di William Goldman

Jim Thompson, L’assassino che è in me, Harper Collins (e altri libri ripubblicati da questo editore)

Per sondare gli abissi della psiche di un assassino serve un valente strizzacervelli? Macché, basta cercarne le radici in una sonnolenta cittadina del Texas, dove il vicesceriffo locale, l’insondabile Lou Ford, sente che sta riprendendo vigore nel suo intimo la malattia, una follia incontrollabile che sfocia in reazioni inconsulte.

Robert Crais, Caccia all’uomo, Mondadori

Robert Crais si conferma, sempre una sicurezza: questa volta Elvis Cole, investigatore privato, dovrà sbrogliare una complicata matassa composta da una banda di ragazzi, un furto nella casa sbagliata, una coppia di killer…

Liz Moore, Cieli di Philadelphia, Enneenne editore

Un po’detective story , un po’ saga familiare, Liz Moore costruisce un romanzo in cui passato e presente si intrecciano e si illuminano componendo il ritratto di una donna vulnerabile e coraggiosa, tormentata da scelte sbagliate e fedele al suo senso di giustizia, e racconta un quartiere ai margini del sogno americano, ma cuore pulsante di un’umanità genuina e desiderosa di riscatto.

Craig Russel, Il segreto del male, Piemme

Il thriller rivelazione di Craig Russell gioca con le nostre paure più recondite, con le pieghe più nascoste della mente umana, fino a farci dubitare di tutto: un vero trionfo di suspense, atmosfera e tensione psicologica.

Enrico Fovanna, L’arte sconosciuta del volo, Giunti

Un romanzo intenso e toccante, sospeso tra i ricordi di oscuri fatti di sangue vissuti durante un’infanzia in un piccolo centro di montagna, e i fantasmi del presente.

Romano De Marco, Il cacciatore di anime, Piemme

Un piccolo borgo toscano, e un serial killer: tra i segreti del piccolo borgo si cela il movente…

Un grande ritorno

Philp Kerr, Violette di marzo, Fazi

Con Violette di marzo torna finalmente in libreria un grande classico del poliziesco: la trilogia berlinese di Bernie Gunther. “Un romanzo crudo e romantico di un maestro del poliziesco. Amo Philip Kerr” (Massimo Carlotto).

Successi del passaparola

Delia Owens, La ragazza della palude, Solferino

Un’infanzia segnata dall’abbandono, una natura prepotente, una vivida esplorazione dei labili confini tra bene e male…

Un suggerimento… spagnolo

I libri ambientati in Galizia (quella spagnola) di Dolores Redondo, dai quali emergono con prepotenza le suggestioni di una terra ricca di leggende e tradizioni

L’autrice italiana più amata del momento: Ilaria Tuti

L’autore bestseller: Gianrico Carofiglio

L’autore straniero: Adler Olsen, con i casi della sezione Q.

I classici

Graham Greene, Il fattore umano, Sellerio

Georges Simenon, I superstiti del Telemaque, Adelphi

… senza dimenticare

per i fans di Montalbano, Riccardino, Sellerio