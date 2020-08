Bologna. Anche il calciomercato deve adeguarsi all’emergenza Coronavirus. La conclusione dei campionati e delle coppe sono slittati, di fatto la stagione 2019 – 2020 si chiude domenica 23 agosto con la finale di Champions League a Lisbona. Di conseguenza anche il tradizionale calciomercato si terrà dall’1 settembre al 5 ottobre e il “calcio” d’inizio avrà luogo a Rimini con due appuntamenti d’eccezione: il 1° settembre in Emilia-Romagna, al Grand Hotel di Rimini, serata promossa da Master Group e Adise in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, in programma l’inaugurazione della mostra “Colpi da maestro: 70 anni di storia del calciomercato (1950-2020)”, curata da Matteo Marani e il contributo artistico di Lorenzo Bianchi Hoesch: un viaggio inedito tra materiale d’archivio e interviste, in cui lo sport più amato incontra il costume e la storia dell’Italia dal dopoguerra a oggi. Ad aprire la serata un talk show che coinvolgerà alcuni dei protagonisti del Calciomercato.

“Quello di Rimini è uno dei primi grandi appuntamenti di una stagione sportiva che da qui alla fine dell’anno si annuncia straordinaria. Dopo i mesi drammatici dell’emergenza sanitaria, vogliamo ripartire anche nello sport valorizzando le energie migliori di questa terra, con impegno e tenacia, certi che questo possa avvenire garantendo allo stesso tempo la necessaria sicurezza – sottolinea il presidente della Regione Stefano Bonaccini -. Oltre all’apertura della sessione estiva del Calciomercato nel cuore della Riviera emiliano-romagnola, il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di Formula 1 a Imola, i due MotoGp al circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico, passando per il Giro d’Italia e i campionati italiani cadetti di atletica leggera: solo alcuni dei tanti eventi di altissimo livello agonistico grazie ai quali l’ Emilia-Romagna si conferma sempre più terra di grande sport in campo nazionale e internazionale. Eventi che ancora una volta accenderanno i riflettori sul nostro territorio, valorizzandolo anche da un punto di vista turistico”.