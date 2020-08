Domenica 20, dalle 7 alle 23, e lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15, in tutta Italia e quindi anche nei dieci Comuni del Circondario si voterà sul referendum costituzionale confermativo (dunque senza necessità di quorum) per la riduzione del numero dei parlamentari. Nelle stesse giornate e nei medesimi orari a Imola ci si potrà recare alle urne pure per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Ecco alcune informazioni per coloro che si trovano impossibilitati per grave infermità fisica (cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità) ad esprimere personalmente il voto e vogliono farsi accompagnare alla cabina da persone di fiducia, previa presentazione al Presidente del seggio di un attestato sanitario rilasciato da un medico funzionario dell’Ausl (medico igienista o delegato dall’UOC Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica).

Si rammenta tuttavia che patologie che interessano la sfera cognitiva quali involuzione cerebrale senile, disorientamento temporo-spaziale. non costituiscono presupposto valido per il rilascio di tale certificato. Gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione alla quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione esente da barriere architettoniche previa esibizione di attestazione medica rilasciata dall’Azienda Usl. Per ottenere la certificazione di cui sopra, gli elettori interessati, da lunedì 07/09/2020 fino a sabato 19/09/2020 potranno rivolgersi nelle sedi indicate di seguito:

IMOLA presso Ospedale Vecchio – via Amendola 8 – Ambulatori Igiene e Sanità Pubblica, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 9,00

MEDICINA presso Casa della Salute – via Saffi,1 giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

BORGO TOSSIGNANO presso Casa della Salute – via dell’8° Centenario,4 venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30

CASTEL SAN PIETRO presso Casa della Salute V.le Oriani,1 – Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica martedì dalle ore 9 – 12,30

I degenti ricoverati all’Ospedale Nuovo dell’Azienda USL, per le suddette certificazioni, dovranno rivolgersi alla Direzione Sanitaria.

Nella giornata di domenica 20 settembre 2020 gli elettori fisicamente impediti o non deambulanti anche trasportati a mezzo autoambulanza potranno rivolgersi indistintamente a: IMOLA presso Ospedale Vecchio – via Amendola 8 – “Ambulatori Igiene e Sanità Pubblica” dalle ore 11.00 alle ore 12,30 dalle ore 14,00 alle ore 15,00; CASTEL SAN PIETRO presso Casa della Salute – V.le Oriani 1 – “Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica” dalle ore 15,30 alle ore 17,00 MEDICINA presso Casa della Salute – via Saffi 1 – “Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica” dalle ore 17,15 alle ore 18,30; BORGO TOSSIGNANO presso Casa della Salute, via dell’8° Centenario 4 dalle ore 8,30 alle ore 10,30

Gli elettori dovranno presentarsi agli ambulatori negli orari indicati muniti di documento di riconoscimento; i certificati medici saranno rilasciati gratuitamente.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione – Per quanto riguarda gli elettori affetti da gravissima infermità per i quali l’allontanamento dal proprio domicilio risulti impossibile e per gli elettori dipendenti in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ai fini dell’ammissione al voto nella abitazione in cui dimorano, possono prenotare la visita medica a domicilio telefonando al Front Office del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Imola al numero 0542604950 dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13.00 e il martedì dalle 14.30 alle 17.00. Il medico provvederà ad effettuare la visita domiciliare, previa verifica della eventuale documentazione agli atti della Azienda Usl di Imola. Il certificato potrà attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. A tal proposito si rammenta che la dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui l’infermo dimora (può essere anche un indirizzo diverso da quello anagrafico), con allegati il certificato medico, la fotocopia della tessera elettorale e la fotocopia del documento di identità, andrà presentata all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza entro 20 giorni dalla data delle elezioni. Per ogni ulteriore chiarimento a disposizione c’è il numero telefonico 0542604950.

CASTEL SAN PIETRO – L’ufficio elettorale ricorda a tutte le persone che voteranno nella città del Sillaro il 20 e 21 settembre 2020 (referendum confermativo costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari) di controllare preventivamente la propria tessera elettorale: in caso di smarrimento o deterioramento, oppure se gli spazi per i timbri sono esauriti occorre richiedere la nuova tessera.

Escluso il caso di smarrimento, occorre presentarsi muniti della tessera completata o deteriorata. La domanda di emissione di nuova tessera elettorale va presentata direttamente dall’interessato all’Ufficio Elettorale comunale nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 12,30; martedì anche pomeriggio dalle 15 alle 17,30., il giovedì orario continuato dalle 8,30 alle 17,30.

Sono previste inoltre aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale: da venerdì 18 a sabato 19 settembre 2020: dalle ore 8,30 alle ore 18,00 orario continuato); nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.