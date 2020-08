Castel San Pietro (Bo). Con la conclusione dei lavori in via Liano e via Grazia Deledda è ormai quasi del tutto completato il lotto di interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nel territorio del Comune del Sillaro, che era partito a luglio ed è avanzato in tempi rapidi, grazie alle condizioni meteo e temperature favorevoli, con progetto e affidamento lavori tramite l’accordo quadro stipulato da Area Blu con la Città Metropolitana, per un costo complessivo di 415mila euro.

Mlartedì 18 agosto si è chiuso il cantiere in via Liano, dove è stata effettuata la posa di conglomerato bituminoso con ricariche e risagome dei piani avvallati, su tutta la pavimentazione stradale, a partire da via Picchio fino alla chiesa della frazione collinare. Nei giorni precedenti era stato realizzato l’intervento in via Deledda a Osteria Grande con fresatura della pavimentazione asfaltica, posa di tappetino d’usura, riprese del tappetino d’usura anche sul marciapiede, lungo le cordonate che sono state risistemate. In entrambe le strade è previsto poi il tracciamento della segnaletica orizzontale rifrangente.

Il primo cantiere di questo lotto si era aperto lunedì 13 luglio in via San Giorgio a Osteria Grande, poi le asfaltature erano proseguite con via Poggio, via Archimede (completamento di un tratto mancante), la rotonda di via Torricelli, via della Repubblica (un tratto di 200 metri che va dal ponte Sillaro verso Imola), via Corlo, via Ferraris, via Leopardi, via Manzoni.

Del programma di questo corposo lotto di lavori rimane a questo punto solo la via Ugo Bassi. La strada, che si trova nel centro storico di Castel San Pietro Terme, è attualmente interessata da un cantiere che dovrebbe concludersi nella prima settimana di settembre, e quindi l’asfaltatura potrebbe essere effettuata il 7-8 settembre.

“I lavori di sistemazione stradale proseguiranno poi con un nuovo lotto che sarà finanziato con l’avanzo di bilancio e che comprenderà vie di collegamento con le frazioni e anche all’interno nelle zone industriali – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Giuliano Giordani -. La manutenzione di strade e marciapiedi è uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini. Una rete stradale così estesa come la nostra, che va dalla pianura alla collina, richiede investimenti notevoli e una pianificazione attenta e continua, a rotazione su tutto il territorio, per mantenere una situazione complessiva di sicurezza”.