Faenza. Infront Moto Racing, società promotrice del Campionato Mondiale di Motocross, ha reso noto un aggiornamento del calendario della stagione 2020, dovuto all’annullamento della tappa in Turchia. A seguito del quale, l’MXGP dell’Emilia – Romagna, previsto nelle date 19-20 settembre, è stato anticipato al 12-13 settembre. Altra novità del calendario, la programmazione di ben tre gare a Faenza: al MxGp dell’Emilia – Romagna del 1 2 e 13 e all’MxGp d’Italia, anticipato al 5-6 settembre, si aggiunge l’MxGp Città di Faenza, che si svolgerà nelle giornate dell’8 e 9 settembre.

Invariata la sede, il crossodromo Monte Coralli di Faenza, mentre per l’ultima gara cambiano sia il format che le categorie presenti. Sabato spazio a prove e gare dell’Europeo MX 125 e 2T mentre sono concentrate alla domenica prove e gare delle due categorie principali, MXGP e MX2.

David Luongo (CEO Infront Moto Racing): “Dall’inizio di questo progetto, tutto il team del circuito di Imola ha dimostrato grande interesse e impegno per far si che il GP dell’Emilia – Romagna potesse aver luogo. Sebbene il 2020 sia stato un anno pieno di sfide per tutti noi, l’organizzatore locale non si è mai arreso e sta lavorando con dedizione e passione. Da parte nostra siamo molto orgogliosi di annunciare che Faenza ospiterà 3 Gran Premi nelle prossime settimane. Vorrei ringraziare la regione Emilia Romagna per il supporto in questo progetto che porterà una visibilità mondiale al territorio e la persona di Uberto Selvatico Estense, presidente di Formula Imola, per la sua collaborazione”.

Franco Ercoletti (Presidente M.C. Monte Coralli): “Fino a due mesi fa non pensavo assolutamente di poter disputare una gara di mondiale di motocross a Faenza, ma ancora meno mi sarei aspettato di farne tre in una settimana. Siamo orgogliosi dell’aggiunta della terza data del mondiale MXGP a Faenza, anche se sarà una sfida non facile avendo anticipato le date, e avendo poco tempo a disposizione per la preparazione. Il Moto Club Monte Coralli Faenza e il suo staff sono comunque pronti per poter dare vita a questi eventi, certi che daranno grande visibilità e indotto al nostro territorio. Ringraziamo Infront Moto Racing e Formula Imola che per il terzo anno consecutivo ci hanno rinnovato la fiducia per la realizzazione del mondiale MXGP”.

Uberto Selvatico Estense (Presidente Formula Imola): “E’ un grande successo per il territorio imolese-faentino che Infront Moto Racing abbia scelto il crossodromo Monte Coralli per ospitare un terzo round del mondiale MXGP, per completare un calendario fortemente condizionato dall’epidemia da coronavirus. Non solo viene riconosciuta la professionalità della collaborazione tra Formula Imola e il Moto Club guidato da Franco Ercoletti ma anche la qualità del sistema ricettivo che avrà senza dubbio, in questa perdurante difficile situazione economica, un’importante ricaduta. Questo risultato conferma la volontà di un sempre maggior coinvolgimento dei Comuni che fanno parte del consorzio Con.Ami nell’attività dell’autodromo, che ha come conseguenza un importante beneficio per tutto il territorio”.