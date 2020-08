Imola. Manca poco più di un mese alle elezioni amministrative, le liste si stanno componendo e, dopo il periodo ferragostano, la campagna elettorale entrerà nel vivo. Imola potrà avere presto un sindaco eletto dai cittadini. “Imola è la seconda città dell’area metropolitana di Bologna e certamente merita un sindaco e un consiglio comunale nel pieno delle loro prerogative, per cogliere le sfide che ci attendono, a cominciare da quelle dell’economia e del mondo del lavoro”, questo l’auspicio di Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana.

“La Confartigianato è fortemente impegnata al fianco delle micro, piccole e medie imprese per assicurare supporto tecnico, formazione, sostegno e una buona qualità della rappresentanza nei confronti delle istituzioni, inclusi i governi locali – conclude Renzi -. Ecco perché la Confartigianato non sostiene alcun candidato o lista. Per una buona rappresentanza è fondamentale che l’associazione resti indipendente e autonoma, nel rispetto dei nostri valori e della nostra storia. Auguriamo alla comunità imolese una serena campagna elettorale”.