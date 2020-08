Castel San Pietro Terme (Bo). “Terme in Festa” è il tema dell’iniziativa che si svolgerà il 5 settembre nell’ambito del “Settembre castellano 2020”. Una novità assoluta che vedrà per la prima volta le Terme protagoniste con un propria manifestazione, organizzata anche in sostituzione della “Notte Celeste”, che, a causa dell’epidemia da Covid-19, quest’anno non si è potuta tenere come di consueto nel mese di giugno.

Il progetto, finanziato dalla Città metropolitana di Bologna nell’ambito del “Programma turistico di promozione locale 2020”, coinvolgerà i Comuni di Castel San Pietro Terme (capofila) e Monterenzio, entrambi sede di stabilimenti termali (le Terme di Castel San Pietro e il Villaggio della Salute Più), con un momento di festa e di promozione a favore di queste realtà che purtroppo sono state fortemente penalizzate dalla chiusura durante il lockdown e che stanno affrontando la ripresa con tutte le necessarie misure di sicurezza.

La manifestazione, che propone “cultura, benessere e divertimento h24”, si avvale della collaborazione di: Circuito termale Emilia-Romagna, RC Monte Bibele, Galli BoII, Museo civico archeologico “Luigi Fantini” di Monterenzio, Pro Loco di Castel San Pietro Terme Città Slow.

Tutte le informazioni su: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it, www.comunemonterenzio.eu, www.termedicastelsanpietro.it, www.villaggiodellasalutepiu.it, www.prolococastelsanpietroterme.it, www.montebibele.eu.