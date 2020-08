Ferrara. “Quest’anno il Ferrara Buskers Festival sarà diverso, ma indubbiamente unico e per questo lo abbiamo chiamato Limited”. Un’edizione davvero speciale, la 33ª, con le migliori 15 buskers band d’Europa che suoneranno in totale sicurezza in 5 location storiche della città. La preview Il 25 agosto a Comacchio (Fe). Per l’inaugurazione spazio anche alle arti con più eventi. I concerti dei buskers d’oltreoceano in streaming al Castello Estense e sulle piattaforme social della rassegna.

Sfoglia il programma >>>>

Dal 26 al 30 agosto torna la rassegna internazionale del musicista di strada patrocinata, tra gli altri, dalla Regione Emilia-Romagna. Stefano Bottoni, ideatore e direttore artistico, Rebecca Bottoni, presidente della manifestazione, e la rinnovata associazione Ferrara Buskers Festival hanno pensato a un programma più snello, che tenesse conto di alcune limitazioni di fruizione, per garantire l’assoluta sicurezza degli artisti e del pubblico.

Sarà una limited edition speciale all’insegna della qualità, della sicurezza e dell’ecologia. Curata nei dettagli, con una proposta musicale di altissima qualità, con le migliori 15 buskers band d’Europa, selezionate tra oltre 700 richieste che suoneranno, non come in passato nelle vie cittadine, ma in 5 location storiche della città, come il Giardino di Palazzo dei Diamanti, il Cortile di Palazzo Crema, il Chiostro di San Paolo, il Cortile del Castello Estense e Palazzo Roverella.

“E’ molto significativa – dichiara il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – la conferma di una manifestazione come il Ferrara Buskers Festival in un anno così difficile. Si tratta di un segnale di ripresa che deve dare coraggio a tutto il settore dello spettacolo e della cultura, tra i più penalizzati dalla pandemia. La cultura e i saperi saranno tra i pilastri della ripartenza dell’Emilia-Romagna: rappresentano opportunità di lavoro, promozione dei territori e un valore sociale che non vogliamo disperdere”.

“I Buskers – ha detto il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri – quest’anno saranno anche un grande simbolo della rinascita di Ferrara, dopo un periodo difficile. L’organizzazione ci ha creduto, e noi con loro. Anche in pieno lockdown non è mai mancata la speranza di progettare un’edizione speciale, con le massime garanzie e tutele sotto i profili della sicurezza e della prevenzione. E così eccoci qui: si conferma un appuntamento tradizionale, atteso, prestigioso, affascinante. Un marchio internazionale per Ferrara. Congratulazioni e grazie a Stefano e Rebecca Bottoni, al loro staff, a tutti coloro che hanno collaborato, agli artisti che animeranno questa edizione particolare destinata a segnare la storia dei Buskers. Grazie anche al pubblico, che quest’anno sarà soggetto alle dovute restrizioni post-Covid, ma che, ne siamo certi, non farà mancare il proprio affetto. Anche quest’anno Ferrara saprà stupire e sorprendere il mondo con la propria arte e la propria bellezza”.

I protagonisti di Ferrara Buskers Festival saranno gli esordienti Beranger (Australia, Francia), Giorgia Job (Italia), Hot Club Du Nax (Italia, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Inghilterra), Level Spaces (Brasile, Australia), Sissos (Australia), ai quali si uniranno AmbraMarie (Italia), Cosmonautix (Germania, Ucraina, Kazakistan, Bulgaria), Daiana Lou (Italia), Enrico Cipollini Duo (Italia), Marco Sbarbati Duo (Italia), Ruperts Kitchen Orchestra (Germania), The Orange Beat (Italia, Olanda), The Trouble Notes (Stati Uniti, Regno Unito, Austria), Tribubu (Costa d’Avorio, Spagna), Tutto Good trio (Francia).