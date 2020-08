Imola. Depositata presso l’ufficio elettorale del Comune la propria lista dei candidati alle elezioni amministrative della città del 20 e 21 settembre, la lista “Imola Valori Comuni” è al lavoro per continuare a sviluppare i punti del proprio programma. “Un gruppo di lavoro forte dell’adesione di tante persone che hanno condiviso con entusiasmo l’idea di lavorare da civici veri per il bene di Imola e degli imolesi”, afferma il candidato sindaco Andrea Longhi.

Ecco i componenti della lista: Stefano Buscaroli 20/10/1967, addetto all’esercizio Tper Bologna, Massimo Campanella 02/12/1972, Consulente informatico, Ivan Cerulli 26/07/1991, ingegnere gestionale; Stefania Chiappe 2/04/1967, funzionario ministero di Giustizia, Agostino D’Avino 30/06/1975, consulente commerciale; Silvio Ercole 05/04/1967, operaio, Letizia Ercole 15/10/2001, universitaria, Luciana Franceschini 24/07/1954, ex commerciante casalinga, Rita Giovannini 22/05/1965 consulente amministrativa, Valerio Giovetti 1/02/1960, docente Italiano e Storia Ist. “Luca Ghini” Imola, Andrea Giustinelli 25/11/1959, isolatorista presso Ima Life, Fatima Maazouz 02/02/1961, casalinga, Massimiliano Mirri 7/10/1965, pensionato ex Polizia di Stato, Leonello Mosconi 23/02/1963 pensionato ex Polizia di Stato, Ettossi Mounir 26/05/1997, studente tecnologie alimentari, Camilla Piolanti 15/01/1993 impiegata ufficio marketing e ex pallavolista, Fausto Piolanti 31/05/1959, pensionato; Daniela Quattrini 26/08/1969 casalinga, Gaetano Randazzo 28/12/1977, artigiano, Renato Seller 30/09/1982 conducente di autobus, Cinzia Sicurini 2/05/1965 commerciante, Luca Antimi 18/05/1982, dottore in lingue e letterature straniere, Federica Boccia 2/12/1979 consulente assicurativo, Laura Caroli 02/10/1980 allevatrice di cani.