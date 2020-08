Imola. Verso le 2 del 22 agosto, alcuni ladri hanno fatto esplodere lo sportello Atm della Banca di Imola, in via Cardinala, nella frazione di Spazzate Sassatelli rubando una somma che non è stata ancora possibile quantificare.

I malviventi sono poi fuggiti a bordo di due auto in direzione Portonovo. A occuparsi delle indagini sono i carabinieri.