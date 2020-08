Casola Valsenio (Ra). Un incendio di vaste proporzioni sta devastando un’area di alcuni ettari nella zona di Monte Battaglia, precisamente tra Monte Battaglia e via Chiesuola, nei pressi del passo del Prugno. Chiusa la strada della Lavanda, che collega Casola Valsenio a Fontanelice, per facilitare le operazioni dei vigili del fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi stradali da Imola, Faenza, Casola Valsenio e Fontanelice, un elicottero da Bologna e in tarda serata anche con un Canadair proveniente da Genova. Al momento sembra non siano state coinvolte persone e abitazioni.

Il primo allarme è giunto poco dopo le 16 quando nella zona già si intravedeva una grossa nube di fumo. Immediatamente sono giunti sul posto i vigili del fuoco volontari di Casola Valsenio che, vista la proporzione dell’incendio, hanno subito allertato anche i colleghi delle caserme di Imola e Faenza. Sul luogo sono anche intervenute le squadre boschive di Forlì e diverse auto dei carabinieri. Tra l’altro nel pomeriggio si è anche alzato un vento piuttosto forte che ha favorito il propagarsi delle fiamme, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elicottero del 115 di Bologna e, poco più tardi, anche di un Canadair da Genova.

In tarda serata le operazioni erano ancora in corso. Al momento difficile stabilire la causa dell’incendio.