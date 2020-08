Casola Valsenio (Ra). Situazione in miglioramento a monte Battaglia dove l’incendio, che si è scatenato lo scorso 23 agosto, sembra domato dopo il lavoro di martedì 25 sia da terra che dal cielo con diversi lanci dall’elicottero e dai Canadair. Nella mattinata odierna la situazione è migliorata e non è previsto l’intervento aereo.

Intanto sul luogo è arrivato da Piacenza il nucleo Gos (Gruppo operativo speciale) con le macchine movimento terra per aprire un varco nel canalone ove sono rimasti dei modesti focolai. “L’intenzione dovrebbe essere quella di spegnere gli ultimi roghi in modo diretto – si legge nel comunicato dei vigili del fuoco -. Non c’è il vento a complicare le operazioni e sicuramente il lavoro di ieri con l’elicottero e i Canadair ha dato i suoi frutti. Mezzi e vigili del fuoco sono tuttavia ancora sul posto.

