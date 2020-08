Faenza. Due sono gli appuntamenti previsti alla Biblioteca manfrediana di Faenza. Il 29 agosto, ore 10.30, si assisterà alla presentazione dei risultati dell’indagine condotta in biblioteca – da parte dei giovani dell’associazione “Fronte Comune” – tramite questionario somministrato all’utenza lo scorso dicembre, in cui venivano espresse idee, impressioni e proposte per una migliore fruizione dell’istituzione culturale faentina. La sala Dante ospiterà l’evento, che prevede prenotazione obbligatoria telefonando allo 0546.691700.

Nella mattinata di domenica 30, sempre alle 10.30, si terrà un concerto organizzato in collaborazione con il “Collegio Musicum Classense”; un trio composto da voce, treversiere e cembalo riprodurrà musiche di Haendel, Blavet, Frescobaldi e Sammartini. L’esibizione avrà luogo presso il Chiostro Maggiore della Biblioteca, in cui si potrà ammirare la fontana della beneficenza (che Piero Zama fece installare nella parte ovest del primo chiostro nel 1933). Durante l’evento – a cui si potrà accedere previa prenotazione al link collegiummc.racine.ra.it – verranno letti degli estratti della Divina Commedia e del De Vulgari Eloquentia.

Per poter assistere a entrambi gli eventi è obbligatorio indossare la mascherina.

(Annalaura Matatia)