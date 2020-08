Faenza. E’ stata ufficialmente presentata la lista civica “Faenza Cresce”, che fa parte della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Massimo Isola. Una lista giovane, nuova, intergenerazionale, che ha come obiettivo quello di “cercare una proposta politica non estremista, realmente moderata, convintamente europeista e ragionevole, che sappia mettere in campo nuove idee, con un giusto mix di ragione e competenze”.

La lista nasce dall’esperienza maturata all’interno dei laboratori partecipati dall’associazione Faenza 4020 e da altre esperienze civiche; una lista “che rappresenta la sintesi di un laboratorio di partecipazione ampio che ha costruito una lista civica reale che a sua volta presenta persone da anni attive nella vita della città che hanno deciso di mettere a disposizione il loro punto di vista a tutta la città”, commenta il candidato sindaco Massimo Isola.

I nomi dei candidati

-Baldissera Monica (50, psicologa del lavoro)

-Bertocchi Livia (42, welfare community manager)

-Cappelli Riccardo (17, agronomo)

-Cavallari Luca (39, ingegnere e insegnante)

-Cavina Nicola (41, commercialista)

-Ciani Luca(23, operatore del terzo settore)

-Fabbri Michela(45, manager)

-Frassineti Roberto (47 , operaio)

-Govoni Giulia (34, avvocato)

-Kuela Jeannette (42, imprenditrice)

-Leonardi Eugenio (30, psicologo)

-Luccaroni Andrea (46, ingegnere e progettista)

-Martinengo Monica (49, esperta in comunicazione ambientale)

-Melandri Antonio (45, avvocato)

-Minguzzi Syryana (43, moglie e mamma)

-Nati Francesca (44, barista e maturanda Liceo Scienze Umane)

-Peroni Gloriano (45, bancario)

-Sintoni Alberto (55, responsabile informatico)

-Villa Marco (39, docente e ingegnere )

-Visani Lorenzo (32, responsabile Amministrazione Finanza e Controllo)

-Visani Stefania (56, responsabile sede formazione professionale)

-Zauli Federico (29, imprenditore)

(Annalaura Matatia)