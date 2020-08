Casola Valsenio (Ra). L’incendio divampato nei pressi di Monte Battaglia il 23 agosto scorso, nell’area boscata a sud del passo del Corso (meglio conosciuto come passo del Prugno) nel versante compreso tra le strade comunali via Chiesuola e via Monte Battaglia, è stato definitivamente domato.

La pioggia caduta sulla zona nella notte tra il 29 e il 30 agosto – come verificato dai vigili del fuoco che hanno perlustrato tutta l’area investita dall’incendio – ha definitivamente spento ogni accumulo di braci ancora presenti. Constatata la situazione, si è provveduto a smobilitare l’intero apparato presente, l’Unità di comando locale (Ucl) dei vigili del fuoco – che era stata collocata al passo del Corso per coordinare le operazioni di spegnimento del rogo – e a fare rientrare nelle proprie sedi tutti i vigili del fuoco, permanenti e volontari.