Imola. Lo scorso 7 agosto, la lista civica “Cappello sindaca”, appoggiata dalla lista “Imola riparte”, aveva scritto al commissario esprimendo preoccupazione per lo svolgimento delle operazioni di voto nei plessi scolastici,in occasione delle elezioni amministrative 2020. Nella lettera, si chiedeva di valutare la fattibilità di un trasferimento dei seggi elettoraliall’interno dei box e delle sale dell’autodromo per i residenti del Comune capoluogo. La listadi Carmen Cappello, insieme con la lista civica ‘Imola riparte’, aveva manifestato così tutta la sua preoccupazione a utilizzare, come di prassi, i plessi scolastici quali sedi di seggio elettorale.

A distanza di diversi giorni, il Commissario Nicola Izzo ci ha scritto formalmente, dichiarando che l’Amministrazione comunale si sta interessando alla possibilità di trasferire i seggi in autodromo, valutando condizioni e fattibilità condivise, si legge in un comunicato stampa. “Siamo molto soddisfatti per l’interessamento di Nicola Izzo nei confronti della nostra proposta – dichiara la candidata sindaca Carmen Cappello -. Ciò significa che il Commissario ha compreso la bontà di tale iniziativa, per cui ci auguriamo che possa essere accolta. Del resto, si tratta dell’unica idea fattibile in campo, a differenza di altre lanciate inseguito da differenti forze politiche. Questa è una battaglia che abbiamo combattuto fin dall’inizio e di cui siamo orgogliosi”.