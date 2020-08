Imola. Formula Imola comunica che dal 31 agosto è aperta la vendita on line dei biglietti per la gara Mondiale di Motocross dell’Emilia – Romagna, in programma il 12 e 13 settembre al crossodromo Monte Coralli di Faenza. In ottemperanza alla disposizioni in materia di presenze di pubblico agli eventi all’aperto, sarà disponibile un numero limitato di biglietti, mille per ogni giornata della manifestazione, che potranno essere acquistati sul sito Ticketone.it, al prezzo di 40 euro + diritto di prevendita per la giornata di sabato, 60 euro + diritto prevendita per la giornata di domenica.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati per vedere dal vivo i grandi protagonisti del mondiale cross, su una pista tecnica e spettacolare come quella di Monte Coralli, che ha ospitato diverse edizioni iridate. Riflettori quindi puntati sul campionissimo Tony Cairoli e sui suoi più accreditati rivali, il campione del mondo in carica Tim Gajser, Jeffrey Herlings, Jorge Prado, Glenn Coldenhoff e Romain Fabvre. Sabato spazio a prove e gare dell’Europeo MX 125 e 2T mentre sono concentrate alla domenica prove e gare delle due categorie principali, MXGP e MX2.

Ricordiamo infine che l’acquisto dei biglietti sarà solo on line, quindi non saranno presenti biglietterie in loco. Inoltre non sono previste riduzioni e non sarà possible accedere al Paddock. Fondamentale, all’interno del perimetro individuato per la presenza di pubblico sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Tutte le informazioni al link http://www.autodromoimola.it/biglietti-mxgp-faenza